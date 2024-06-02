В Новосибирске блогер Дава пожелал побыстрее достроить четвертый мост

Репер Дава пожелал Новосибирску быстрее достроить четвертый мост.

Вчера в Новосибирске на Михайловской набережной прошло торжественное мероприятие в честь Дня защиты детей, где приглашенным гостем стал известный блогер и репер Дава (Давид Манукян) из Новосибирска.

Он поздравил маленьких местных жителей, спел свои хиты и провел фотосессию, которая порадовала всех гостей.

Также Дава поучаствовал в блиц-опросе журналистов Сиб.фм и пожелал Новосибирску, которому скоро исполнится 131 год, развития и ровных дорог.

«Поскорее мост достроить, и чтоб все было классно», — дополнил блогер.

Напомним, что на Михайловской набережной в Новосибирске образовался ажиотаж из желающих подойти к Даве.