В Новосибирске дачникам придется пересаживать грядки из-за заморозков

Из-за неожиданных заморозков новосибирским дачникам придется пересаживать грядки.

В 2024 году из-за затянувшейся и холодной весны новосибирским садоводам пришлось скорректировать свои планы. Заведующий кафедрой земледелия Новосибирского аграрного университета Алексей Мармулев считает, что многие культуры придется пересеять из-за заморозков.

Агроном рассказал, что морковь и горох выдерживают заморозки, в отличие от тыквы, кабачков и огурцов, которые могут сгнить. Чтобы понять, нужно ли пересевать, он посоветовал раскопать и посмотреть на семена: если они размягчились, надо пересаживать заново, если проросли и корешки белые — все в норме.

Он также подчеркнул, что сейчас еще не время сеять огурцы в открытый грунт, даже под укрытие. А молодые кабачки нужно защищать от заморозков.

Некоторые дачники уже высадили рассаду в теплицу или открытый грунт. В случае заморозков они используют укрывной материал для защиты своих растений. Однако даже укрытая рассада не всегда может выжить, и это зависит от удачи.

«Если сильно прихватило посадки, то лучше пересадить. Просто купить новую. Потому что томаты, если их прихватили заморозки, они будут долго отрастать. То есть того урожая, который мы ждали, уже не будет. В дополнительных подкормках и поливах смысла нет – земля и так влажная», – сообщил Мармулев VN.ru.

Напомним, что у жителей Новосибирска почернела рассада из-за заморозков.