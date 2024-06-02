В Новосибирске на Михайловской набережной прошла дискотека. ФОТОРЕПОРТАЖ

В честь празднования Дня защиты детей прошла дискотека в Новосибирске.

Вчера, 1 июня, состоялся Международный День защиты детей, и в честь праздника на Михайловской набережной в Новосибирске прошло масштабное мероприятие.

Помимо множества интерактивов, конкурсов и различных выступлений, для новосибирцев провели настоящую дискотеку. Благодаря артистам, которые завершали мероприятие, местные жители прочувствовали атмосферу праздника через песни и активные танцы.

В фоторепортаже Сиб.фм можно увидеть, как это было на самом деле.

Напомним, что 1 июня выступал новосибирский певец и блогер Дава.