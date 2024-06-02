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общество

В Новосибирске на Михайловской набережной прошла дискотека. ФОТОРЕПОРТАЖ

Фото: Сиб.фм / Юрий Бабичев

В честь празднования Дня защиты детей прошла дискотека в Новосибирске.

Вчера, 1 июня, состоялся Международный День защиты детей, и в честь праздника на Михайловской набережной в Новосибирске прошло масштабное мероприятие.

Помимо множества интерактивов, конкурсов и различных выступлений, для новосибирцев провели настоящую дискотеку. Благодаря артистам, которые завершали мероприятие, местные жители прочувствовали атмосферу праздника через песни и активные танцы.

В фоторепортаже Сиб.фм можно увидеть, как это было на самом деле.

Фото В Новосибирске на Михайловской набережной прошла дискотека. ФОТОРЕПОРТАЖ 2

Фото В Новосибирске на Михайловской набережной прошла дискотека. ФОТОРЕПОРТАЖ 3

Фото В Новосибирске на Михайловской набережной прошла дискотека. ФОТОРЕПОРТАЖ 4

Фото В Новосибирске на Михайловской набережной прошла дискотека. ФОТОРЕПОРТАЖ 5

Фото В Новосибирске на Михайловской набережной прошла дискотека. ФОТОРЕПОРТАЖ 6

Фото В Новосибирске на Михайловской набережной прошла дискотека. ФОТОРЕПОРТАЖ 7

Фото В Новосибирске на Михайловской набережной прошла дискотека. ФОТОРЕПОРТАЖ 8

Фото В Новосибирске на Михайловской набережной прошла дискотека. ФОТОРЕПОРТАЖ 9

Фото В Новосибирске на Михайловской набережной прошла дискотека. ФОТОРЕПОРТАЖ 10

Фото В Новосибирске на Михайловской набережной прошла дискотека. ФОТОРЕПОРТАЖ 11

Фото В Новосибирске на Михайловской набережной прошла дискотека. ФОТОРЕПОРТАЖ 12

Фото В Новосибирске на Михайловской набережной прошла дискотека. ФОТОРЕПОРТАЖ 13

Фото В Новосибирске на Михайловской набережной прошла дискотека. ФОТОРЕПОРТАЖ 14

Фото В Новосибирске на Михайловской набережной прошла дискотека. ФОТОРЕПОРТАЖ 15

Фото В Новосибирске на Михайловской набережной прошла дискотека. ФОТОРЕПОРТАЖ 16

Фото В Новосибирске на Михайловской набережной прошла дискотека. ФОТОРЕПОРТАЖ 17

Напомним, что 1 июня выступал новосибирский певец и блогер Дава.

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Валерия Митрохина
Журналист

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