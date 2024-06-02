В Новосибирске новые троллейбусы пустят до автовокзала на ГБШ

Новые троллейбусы пустят до автовокзала на ГБШ в Новосибирске.

В своем Telegram-канале мэр Новосибирска Максим Кудрявцев сообщил о том, что до конца этого года в город прибудет 129 новых троллейбусов с увеличенным автономным ходом «Горожанин».

«График поставки троллейбусов составлен до 1 ноября, поставщик его соблюдает. 16 единиц бело-голубой модели УТТЗ-6241.01 уже получили, техническая приемка прошла успешно. С июля они начнут работать по маршруту № 7, который продлим до остановки “Новосибирский автовокзал — Главный” на Гусинобродском шоссе», — рассказал Максим Кудрявцев.

Напомним, что началось строительство дороги в Западный микрорайон Искитима Новосибирской области.