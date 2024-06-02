В Новосибирске ограничили движение из-за ремонта теплотрасс

Из-за ремонта теплотрасс в четырех районах Новосибирска ограничили движение.

Как сообщила пресс-служба мэрии Новосибирска, для проведения ремонта теплосетей ограничили движение на дорожных участках в четырех районах города:

- в Кировском районе до 19 июня на два метра сузили проезжую часть улицы Гэсстроевской возле универсама по адресу ул. Комсомольская, 16;

- в Железнодорожном районе до 22 июня в двух местах стала уже улица Октябрьская: на 5 метров – возле дома № 34 и на 6 метров – возле дома №36;

- в Центральном районе также до 22 июня на 6,5 метров сузили проезжую часть улицы Советской возле жилого дома №10. Этот участок расположен в 65 метрах от места сужения улицы Октябрьской;

- в Октябрьском районе до 26 июня два метра в ширине потеряла улица Выборная возле дома №271 по улице Пролетарской.

Напомним, что в Новосибирске в авариях с самокатами пострадали двое детей.