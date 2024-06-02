В Новосибирске смерч напугал людей

На одном из пляжей города смерч пронесся небольшой смерч. Как рассказывают очевидцы, стихийное явление длилось примерно 20 секунд.

Недалеко от котлована на Юго-Западном жилмассиве. Очевидцы предположили, что смерч поучился в результаты сильного порыва ветра. Отдыхающие отделались лишь разбросанными вещами и засыпанными песком полотенцами.

Вскоре смерч покинул пляж и направился в сторону воды.

Ранее Сиб.фм писал о том, что жители Новосибирска распространяют фейковое видео в WhatsApp с сильным смерчем в Купино.