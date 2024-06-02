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вчера 23:41
общество

В Новосибирске смерч напугал людей

Фото из Instagram Анны Терешковой

На одном из пляжей города смерч пронесся небольшой смерч. Как рассказывают очевидцы, стихийное явление длилось примерно 20 секунд.

Недалеко от котлована на Юго-Западном жилмассиве. Очевидцы предположили, что смерч поучился в результаты сильного порыва ветра. Отдыхающие отделались лишь разбросанными вещами и засыпанными песком полотенцами.

Вскоре смерч покинул пляж и направился в сторону воды.

Ранее Сиб.фм писал о том, что жители Новосибирска распространяют фейковое видео в WhatsApp с сильным смерчем в Купино.

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Роман Чугаев
Журналист

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