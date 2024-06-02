В Новосибирской области ищут пропавшую из Липецка

Волонтеры разыскивают девушку из Липецка.

В социальной сети “ВКонтакте” в группе “Лиза Алерт” опубликовали информацию о поиске пропавшей 33-летней Марии Завражиной.

Последний раз ее видели 23 мая 2024 года в Липецкой области. Сейчас девушка может находиться в пределах Новосибирской области.

Если вы обладаете какой-либо информацией о пропавшем, просьба позвонить по номеру телефона горячей линии отряда 88007005452 (бесплатно по РФ) или 112.

Ранее Сиб.фм писал, что под Новосибирском пропала 70-летняя бабушка с родинкой над бровью.