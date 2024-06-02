Вандалы вновь разломали памятник Василию Тёркину в Новосибирске

В Новосибирске разломали памятник Василию Тёркину.

В социальной сети «ВКонтакте» в группе «Жилмассив "Родники" Новосибирск» сообщили о том, что вандалы вновь сломали памятник литературному персонажу Василию Тёркину. Причем фигуру восстановили месяц назад и сейчас она вновь оказалась повреждена.

«Все службы города оповещены о произошедшем. Памятник увезли на реставрацию» — рассказали под постом.

Также, по словам, местных жителей, в вандализме подозревают детей.

Напомним, что в Новосибирске памятник «Василий Теркин» отправляли на реставрацию в феврале этого года.