Западно-Сибирская транспортная прокуратура пресекла в Новосибирской области несколько правонарушений за неделю

Западно-Сибирской транспортной прокуратура подвела итоги проделанной работы за прошедшую неделю.

За прошедшие семь дней сотрудники Западно-Сибирской транспортной прокуратурой смогли пресечь завышение стоимости строительства объектов железнодорожного транспорта на сумму более 500 млн рублей.

В Омской области транспортным прокурором выявлены нарушения законодательства об образовании и о порядке рассмотрения обращений граждан в институте водного транспорта.

Новосибирец осужден за попытку сбыта наркотиков.

В Новосибирской области по инициативе транспортной прокуратуры авиакомпания «Сибирь» привлечена к административной ответственности за нарушение прав пассажиров.

В Омской области транспортная прокуратура направила в суд уголовное дело о злоупотреблении должностными полномочиями бывшим начальником станции Пламя Западно-Сибирской железной дороги.

Житель Новосибирска оштрафован за незаконный запуск конвертоплана.

В Томской области несовершеннолетний осужден за диверсию на железной дороге.

В Новосибирской области суд приговорил двух наркоторговцев к отбыванию наказания в исправительной колонии строгого режима.

Ранее Сиб.фм писал о том, что транспортная прокуратура проверяет авиакомпанию «Сибирь» из-за сокращения сотрудников.