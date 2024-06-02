Жители Новосибирска против строительства детской площадки на улице Полтавской

Часть мам города не довольны решением снести футбольное поле, а на его месте построить детскую площадку. Об это сообщает издание VN.ru.

Между родителями возник спор, как лучше их детям проводить свободное время, половина уверена, что детям необходимо заниматься спортом и стадион должен остаться, а другая половина считает, что прогулки на новой детской площадке гораздо важнее.

«Футбольное поле на старом жилмассиве Юго-Западного демонтировали, оно находилось на придомовой территории Полтавской 33, – объясняет сибирячка Наталья Долгова. – Площадок на массиве много, считай, в каждом дворе, а вот поле было единственным».

На месте стадиона появится детская площадка, но вопрос, где теперь детям учиться футболу и тренироваться, остается открытым.

Ранее Сиб.фм писал о том, что в Новосибирске стартовал Всероссийский детский турнир по футболу.