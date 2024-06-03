3 июня отключат горячую воду в Калининском районе Новосибирска

В Новосибирске продолжают отключать горячую воду.

На сайте Сибирской генерирующей компании появилась информация о том, что в Новосибирске продолжается отключение горячей воды из-за гидравлических испытаний.

С сегодняшнего дня, 3 июня, и до 16 июня текущего года пройдет отключение в Калининском районе города в микрорайонах «Снегири» и «Родники».

Под отключение попадают такие улицы как: Тайгинская, Курчатова, Красных Зорь и Рассветная в микрорайоне «Снегири». Также под отключения попадают улицы Кочубея, Родники, Краузе, Тюленина, Земнухова, Свечникова, Гребенщикова.

Также на указанной карте можно самостоятельно отследить, в какой день и по какому адресу пройдет следующее отключение горячей воды.