Андрей Травников: Важно обеспечить, чтобы каждый квадратный метр заменённого асфальта служил долго

Губернатор провёл оперативное совещание в Правительстве региона. С докладом о результатах гарантийного обследования объектов транспортной инфраструктуры выступил министр транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Анатолий Костылевский.





Всего сейчас на гарантии находятся 906 объектов, из них 458 – объекты местной сети в муниципальных районах и городских округах, 448 объектов национального проекта «Безопасные качественные дороги». Из 458 объектов местного значения, обследование гарантийных обязательств проведено на 352 объектах, из которых дефекты выявлены на 92. По 106 объектам Новосибирска обследование будет завершено до 07.06.2024. Отмечается, что отсутствие выявленных замечаний имеет прямо пропорциональную связь с количеством обученных сотрудников по программе повышения квалификации, что на практике доказывает эффективность обучения.



Андрей Травников отметил: «Регион увеличивает объём обучения специалистов, предъявляет жёсткие требования к разметке в Новосибирске, двукратно увеличивает объём проводимого независимого контроля. Ведётся стопроцентная фотовидеофиксация работы асфальтобетонных лабораторий, по всем проверкам сохраняется архив. Минтранс правильно подсказывает городу Новосибирску известную технологию, которая позволяет продлить жизнь асфальтового покрытия – это герметизация трещин. Эта рекомендация актуальна и для ТУАД. У нас на региональных дорогах пока что не везде используется такая технология. Определённые результаты есть, количество гарантийных дефектов из года в год постепенно снижается, объём работ, которые необходимо проводить для устранения этих дефектов, также снижается. Но успокаиваться нельзя, надо работать по всем направлениям – ужесточение контроля, расследование, выявление и устранение причин появления дефектов из-за нарушения технологий, обучение специалистов как со стороны заказчика, так и со стороны подрядчика. Продолжаем биться за повышение качества ремонтных и строительных работ на нашей сети улиц и дорог. Очень важно обеспечить, чтобы каждый квадратный метр заменённого асфальта служил долго. Мы добились удлинения сроков гарантийных обязательств. Но качественно выявлять дефекты – не самоцель. Самоцель – чтобы этих дефектов не появлялось», – подчеркнул Губернатор.



Проведённый минтрансом анализ показал снижение удельного веса значимых дефектов в 2024 году до 47,7% (309 замечаний из 648), по сравнению с предыдущими годами. Также наблюдается снижение количества образуемых гарантийных дефектов по отношению к общему количеству объектов, находящихся на гарантии, с 62% в 2022 году до 54% в 2024.



В целях повышения качества выполняемых работ и минимизации дефектов, возникающих в гарантийный период, министерством продолжается работа по реализации ежегодных мероприятий: проведение своевременной контрактации; контроль подготовки подрядных организаций к дорожно-строительному сезону; независимый контроль; еженедельный «проектный офис»; обучение муниципальных служащих. По сравнению с прошлым годом, в 2024 году обучено в 2,5 раза больше специалистов – 213 человек (в 2023 – 85).



Учитывая, что в этом году мэрии Новосибирска выделено дополнительно 200 млн рублей на выполнение работ, направленных на повышение безопасности дорожного движения, в том числе на нанесение разметки термопластиком в аварийно-опасных местах, на рубежах контроля фотовидеофиксации и вблизи общеобразовательных учреждений, внимание министерства направлено на соблюдение заказчиком контроля материалов и технологию применения.



Выполненные в 2023 году работы по заливке трещин на ул. Станционной показали свою эффективность, обеспечив сохранение потребительских свойств автомобильной дороги. Мэрии Новосибирска предлагается максимально распространить эту практику по всей сети местных дорог.