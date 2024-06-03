Банки увеличивают число своих курьеров

За три года банк увеличит число курьеров в 10 раз, доведя ресурсы выездного канала обслуживания до уровня менеджеров в точках продаж. Об этом в преддверии ПМЭФ-2024 рассказал старший вице-президент ВТБ, руководитель департаментов розничных продаж и развития инструментов обслуживания Василий Палаткин.

В июне охват выездного сервиса вырастет почти до 1000 населенных пунктов, что позволит получать банковские сервисы и продукты «с доставкой на дом» 58% россиян. Для сравнения, в начале года сервис был доступен лишь в 149 населенных пунктах.

Ежемесячно ВТБ получает и отрабатывает более 100 тыс. заявок на курьерские услуги. Лидером по востребованности сервиса пока стала Москва – тут каждый четвертый клиент воспользовался его услугами. В топ городов России по популярности доставки банковских продуктов вошли также Саранск (18% клиентов), Брянск (15%), Иваново (15%), Хабаровск (14%) и Омск (12%).