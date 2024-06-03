Через семь дней будет известно, как обновят Инюшенский бор

Новосибирцы решают каким будет благоустройство Инюшенского бора. В онлайн-голосовании представлены три варианта.

Более тысячи новосибирцев уже высказали своё мнение. На сегодня большинство голосов отдано за третий вариант благоустройства – с обновлением только зелёных насаждений:

- вариант 3: проект по обновлению только зелёных насаждений – 673,

- вариант 1: проект с разнообразными элементами благоустройства – 450,

- вариант 2: проект с минимальным набором мероприятий по благоустройству – 99.

Напомним, что зелёная зона находится в Октябрьском районе между улицей Выборной и рекой Камышенкой. Она выбрана для благоустройства по итогам голосования в 2018 году. Мнения горожан о благоустройстве Инюшенского бора разделились, поэтому организовано онлайн-голосование с 27 мая по 10 июня по ссылке.