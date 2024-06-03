Директор школы под Новосибирском выплачивала премии своим родственникам

В Ордынском районе уволена директор школы в связи с утратой доверия.

В ходе проверки районной прокуратурой выяснилось, что руководитель образовательного учреждения устроила в школу близких родственников, не сообщив об этом руководителю. Граждане не обладали соответствующей квалификацией и не проходили психиатрическое освидетельствование. По приказу директора работники неоднократно премировались.

Также установлено, что директор школы предоставляла недостоверные сведения о доходах, счетах в банках, имуществе своих и супруга.

Напомним, в Новосибирске задержали двух чиновников Витухина и Зырянова после обысков.