Граффити против травматизма: новосибирские железнодорожники вместе с полицией провели красочную акцию по безопасности

В Международный день защиты детей в Новосибирске прошла необычная профилактическая акция — дети нарисовали на бетонных поверхностях вдоль железной дороги свои рисунки, посвященные теме безопасности.

Ранее юные новосибирцы прислали организаторам «Конкурса граффити» рисунки на тему безопасности. Затем жюри, в составе которого были сотрудники УТ МВД России по СФО, работники железной дороги и преподаватели школ изобразительных искусств, выбрали три лучших работы. Их решили изобразить вдоль полосы отвода в районе остановочного пункта Правая Обь. Юные художники сделали город ярче, при этом напомнили пассажирам проезжающих поездов о правилах безопасности на железной дороге.

Также 1 июня на пригородном вокзале станции Новосибирск-Главный состоялась традиционная акция «Дети – наше будущее!», организованная сотрудниками пригородной компании совместно с представителями Восточного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета РФ.

Маленьким пассажирам рассказали о правилах безопасного поведения на железной дороге. Организаторы вручили всем участникам акции книжки-раскраски «Правила безопасного поведения на железной дороге», информационные памятки и воздушные шары.