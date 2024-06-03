Губернатор Травников объяснил причину повышенного контроля ремонта дорог в Новосибирске

Губернатор Новосибирской области рассказал, почему власти уделяют повышенное внимание ремонту дорог.

В Новосибирской области в ходе ремонта дорог в 2023 году было обнаружено 92 дефекта. Губернатор Андрей Травников отметил, что процесс ремонта дорог находится под усиленным контролем. Гарантийный ремонт хотят завершить до конца июня 2024 года.

На оперативном совещании в правительстве региона Анатолий Костылевский, министр транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области, представил отчет о результатах гарантийного обследования дорожных объектов на местах. Из 458 таких объектов было обследовано 352, на 92 из них были выявлены дефекты. Обучение специалистов по программе повышения квалификации положительно влияет на качество проводимых работ.

Андрей Травников сообщил о планах по увеличению числа специалистов, проходящих обучение, о повышении требований к разметке и усилении независимого контроля.

Также губернатор подчеркнул важность применения технологии герметизации трещин для продления срока службы асфальтового покрытия дорог.

После того как был введен независимый контроль и двухэтапная проверка качества работ, количество гарантийных дефектов на дорогах региона уменьшилось.

Андрей Травников отметил, что нужно и дальше усиливать контроль, обучать специалистов и не допускать появления дефектов.

Губернатор поручил уделить больше внимания текущему содержанию дорог и оперативно заделывать трещины, чтобы предотвратить разрушение покрытия.

Министерство транспорта сообщило, что в Новосибирске необходимо провести гарантийные работы по переустройству 150 260 квадратных метров дорог, в основном тех, что были построены в 2020 году.

Напомним, что в Новосибирской области аграрии смогли восстановить темпы посевной кампании.