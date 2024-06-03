Крупный сотовый оператор прокачал интернет в трёх дачных сообществах Новосибирска

Запуск LTE в различных диапазонах позволит обеспечить передачу данных и голоса при работающей функции VoLTE. Данная функция будет конвертировать голос в потоковые данные, за счет чего становится очень легко и удобно звонить, и принимать вызовы через высокоскоростной IP-канал.

Данное решение обусловлено тем, что гаджет не тратит дополнительное время на переключение между системами связи, благодаря чему соединение обеспечивается примерно за 1- 1,5 секунды.

Экосистема МТС обеспечит три дачных товарищества высокоскоростным интернетом и качественную мобильную связь. Речь идёт о СНТ «Надежда» и ДНТ «Царская усадьба» неподалёку от посёлка Красный Яр, а также в СНТ «Экспериментатор» недалеко от Академгородка.

«Мы изучили трафик за майские праздники и выяснили, что новосибирцы с удовольствием пользуются новыми возможностями связи: одномоментно во всех трёх посёлках мы регистрируем до 900 активных пользователей. Мы понимаем, как важно даже за городом оставаться на связи. Особенно это актуально для пожилых людей. Их детям и внукам необходимо вовремя дозвониться или пообщаться в мессенджерах с родителями и убедиться, что с ними всё хорошо, а садоводы в свою очередь могут, например, поделиться фото и видео урожая», — комментирует директор МТС в Новосибирской области Алексей Пахомов.