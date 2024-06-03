Мэрия Новосибирска выиграла суд у «Дизайнмастер» по делу о незаконных видеоэкранах

Арбитражный суд Новосибирска постановил убрать рекламные щиты «Дизайнмастеру».

Мэрия Новосибирска выиграла суд у ООО «Рекламные технологии» (бренд «Дизайнмастер») по делу о размещении рекламным оператором незаконных видеоэкранов. Об этом корреспонденту Сиб.фм сообщил начальник управления художественного облика города мэрии города Новосибирска, Олег Хорошунов.

По его словам, «Дизайнмастер» размещал рекламу на тех местах, где это не предполагалось по условиям договора.

«Просто он (Дизайнмастер, прим.ред.) самовольно решил поменять статические конструкции на видеоэкраны. Сотрудниками мэрии всё это было зафиксировано. Оператор после вынесенных претензий не устранил нарушения, мэрия обратилась в суд», — отметил Хорошунов.

По словам Хорошунова, суд постановил «Дизайнмастеру» демонтировать данные конструкции.

Если они не уберут это самостоятельно, то мэрия сделает это за них, но выставит счёт за работы, уточнил Хорошунов.