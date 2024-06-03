На 92 участках дорог в Новосибирске выявлены дефекты

В Новосибирске обследовали 352 объекта местной дорожной сети.

Из них на 92 выявлены дефекты по гарантийным обстоятельствам. Еще по 106 объектам обследование завершат до 7 июня. Об этом доложил министр транспорта региона Анатолий Костылевский на оперативном совещании в региональном правительстве.

Всего сейчас на гарантии находятся 906 объектов. Анализ показал снижение значимых дефектов в 2024 году до 47,7%.

«Очень важно обеспечить, чтобы каждый квадратный метр заменённого асфальта служил долго. Мы добились удлинения сроков гарантийных обязательств. Но качественно выявлять дефекты – не самоцель. Самоцель – чтобы этих дефектов не появлялось», – подчеркнул губернатор Андрей Травников.

Ранее Сиб.фм сообщал, началось строительство дороги в Западный микрорайон Искитима Новосибирской области.