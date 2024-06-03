Новосибирская область вошла в топ-10 активных участников конкурса «Россия – футбольная страна»

Новосибирская областная федерация футбола вошла в список самых активных регионов в конкурсе «Россия – футбольная страна» и получила материальную поддержку от Российского футбольного союза (РФС), об этом было объявлено на всероссийской конференции РФС, прошедшей накануне в Москве.

– В 2023 году нам удалось обеспечить рост таких показателей нашей стратегии, как численность граждан занимающихся футболом, численность занимающихся в учреждениях спортивной подготовки, численность тренеров, имеющих лицензии РФС и УЕФА. Нам удалось улучшить состояние футбольной инфраструктуры. Уверен, мы с вами реализуем все начатые и запланированные проекты и программы развития, — заявил президент РФС Александр Дюков.

В широкую повестку мероприятия вошли утверждение отчетов исполкома РФС и другие внутренние вопросы Союза, также намечены стратегические цели развития организации. В работе конференции приняли участие президент Новосибирской областной федерации футбола (НОФФ) Эдуард Таран и исполнительный директор Артем Роговский.

– Все принятые на конференции решения свидетельствуют о том, что развитие футбола является одной из приоритетных задач в рамках государственной политики по укреплению здоровья и повышению качества жизни граждан, большое внимание уделяется массовому футболу. Новосибирская область является здесь одним из лидеров. В нашем регионе футболом занимаются более 30 000 человек, – отметил Эдуард Таран.

Исполнительный директор НОФФ Артем Роговский поблагодарил коллег за высокую оценку деятельности федерации. По словам Роговского, премия в размере 100 тысяч рублей, полученная в рамках конкурса, будет потрачена на новый спортивный инвентарь для юных футболистов Новосибирской области.