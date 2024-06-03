Новосибирские ученые хотят оснастить сварочного робота компьютерным зрением

В Новосибирске ученые планируют оснастить сварочного робота системой компьютерного зрения.
В НГТУ НЭТИ разрабатывают программу, которая позволит роботу самостоятельно определять местоположение детали и без участия человека корректировать траекторию сварки.
В Новосибирском государственном техническом университете НЭТИ разрабатывают интеллектуальные технологии программирования для промышленных манипуляторов. Эти технологии предназначены для роботизированной сварки металлов.
Сварочный робот может работать с труднодоступными швами и обеспечивает высокое качество и скорость производственных операций без дополнительной постобработки швов.
При использовании робота важно соблюдать ряд требований: заготовки должны быть одинакового качества и расположены в определенном положении. В противном случае это может привести к браку.
По словам заведующего лабораторией промышленной робототехники НГТУ НЭТИ Романа Чернухина, сварочных роботов используют при изготовлении больших партий деталей, так как этот процесс не требует частого перенастраивания роботов.
Ученые в лаборатории промышленной робототехники университета, созданной в 2021 году, работают над усовершенствованием сварочных операций на промышленных предприятиях.
«В настоящий момент мы работаем над программой, которая благодаря компьютерному зрению и лазерному датчику позволит точно определять расположение детали и без участия человека вносить изменения в траекторию сварки роботом», — сообщил Чернухин.
Разработка может позволить перейти к мелкосерийной сварке без необходимости вызывать программиста.
Напомним, что в Новосибирске появился фонд развития геоинформационных технологий.