Новосибирские ученые хотят оснастить сварочного робота компьютерным зрением

В Новосибирске ученые планируют оснастить сварочного робота системой компьютерного зрения.

В НГТУ НЭТИ разрабатывают программу, которая позволит роботу самостоятельно определять местоположение детали и без участия человека корректировать траекторию сварки.

В Новосибирском государственном техническом университете НЭТИ разрабатывают интеллектуальные технологии программирования для промышленных манипуляторов. Эти технологии предназначены для роботизированной сварки металлов.

Сварочный робот может работать с труднодоступными швами и обеспечивает высокое качество и скорость производственных операций без дополнительной постобработки швов.

При использовании робота важно соблюдать ряд требований: заготовки должны быть одинакового качества и расположены в определенном положении. В противном случае это может привести к браку.

По словам заведующего лабораторией промышленной робототехники НГТУ НЭТИ Романа Чернухина, сварочных роботов используют при изготовлении больших партий деталей, так как этот процесс не требует частого перенастраивания роботов.

Ученые в лаборатории промышленной робототехники университета, созданной в 2021 году, работают над усовершенствованием сварочных операций на промышленных предприятиях.

«В настоящий момент мы работаем над программой, которая благодаря компьютерному зрению и лазерному датчику позволит точно определять расположение детали и без участия человека вносить изменения в траекторию сварки роботом», — сообщил Чернухин.

Разработка может позволить перейти к мелкосерийной сварке без необходимости вызывать программиста.

Напомним, что в Новосибирске появился фонд развития геоинформационных технологий.