Новосибирцы еще могут выбрать проект благоустройства Инюшенского бора

У жителей Новосибирска еще есть возможность выбрать проект благоустройства Инюшенского бора.

В Новосибирске через неделю заканчивается голосование за благоустройство Инюшенского бора. На выбор представлены три варианта, свое мнение уже высказали более тысячи человек.

На данный момент третий вариант благоустройства, который предусматривает обновление только зеленых насаждений, лидирует по количеству голосов участников голосования.

Статистика показывает, что этот вариант собрал 673 голоса. Первый вариант, включающий разнообразные элементы благоустройства, набрал 450 голосов поддержки, а второй вариант с минимальным набором мероприятий по благоустройству поддержали лишь 99 человек.

В 2018 году жители Октябрьского района проголосовали за благоустройство Инюшенского бора — зеленой зоны, расположенной между улицей Выборной и рекой Камышенкой.

Напомним, что в Новосибирске дачников напугал новый вид клопов.