Под Новосибирском пропала 20-летняя девушка с зелеными глазами

В Новосибирске ищут 20-летнюю девушку, которая пропала 30 мая.

В группе «ЛизаАлерт» во «ВКонтакте» появилась информация о том, что в селе Толмачево Новосибирского района пропала 20-летняя Екатерина Шмакова.

Сообщается, что местоположение девушки неизвестно с 30 мая 2024 года.

Приметы: рост 160 см, нормального телосложения, волосы русые, глаза зеленые.

Одежда: бежевая куртка, коричневая кофта, черная майка, синие джинсы, белые кроссовки.

Если кому-то известно о местонахождении пропавшего, волонтеры просят сообщить по номеру 8-800-700-54-52 (бесплатный телефон поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт») или 112.