сегодня
03 июня, 15:37
пробки
4/10
погода
+22°C
курсы валют
usd 90.19 | eur 97.79
сегодня
03 июня, 15:37
пробки
4/10
погода
+22°C
курсы валют
usd 90.19 | eur 97.79
сегодня 12:48
проиcшествия

Появились кадры пожара на складе в Новосибирске

МЧС России по Новосибирской области

Крупный пожар произошел в Кировском районе Новосибирска утром 3 июня 2024 года.

МЧС России сняли видео тушения пожара в складском помещении на ул. Оловозаводская.

Огонь охватил кровлю на 4 500 квадратных метрах. Возгорание локализовано на площади 2 450 квадратных метров, открытое горение ликвидировано. Проводится проливка и разборка конструкций. На месте работают 55 специалистов, 16 единиц техники, работает пожарный поезд. Предварительно, пострадавших нет.

Напомним, что появились жуткие кадры смерча в Новосибирской области.

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в Telegram

Анастасия Новосёлова
Журналист

Читайте в