Появились кадры пожара на складе в Новосибирске

Крупный пожар произошел в Кировском районе Новосибирска утром 3 июня 2024 года.

МЧС России сняли видео тушения пожара в складском помещении на ул. Оловозаводская.

Огонь охватил кровлю на 4 500 квадратных метрах. Возгорание локализовано на площади 2 450 квадратных метров, открытое горение ликвидировано. Проводится проливка и разборка конструкций. На месте работают 55 специалистов, 16 единиц техники, работает пожарный поезд. Предварительно, пострадавших нет.

Напомним, что появились жуткие кадры смерча в Новосибирской области.