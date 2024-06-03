Праздник для ребят прошёл на площадке НГПУ в Новосибирске

1 июня на площадке перед НГПУ собрались сотни ребятишек, живущих в микрорайоне Выборный. Здесь прошел и яркий праздник – «День защиты детей».

Организаторы мероприятия – НГПУ, депутаты Совета депутатов города Новосибирска Евгений Яковенко и Анастасия Андронова.

Насыщенная программа включала самые разные развлечения. Игровой «Арбат» включал массу интерактивных локаций, где студенты вуза предлагали мальчишкам и девчонкам конкурсы на меткость и ловкость, на точность и скорость. За каждое выполненное задание участники получали игровую валюту – «мармеладики». Каждые 10 «мармеладиков» можно было обменять на приз: воздушный шар, аквагрим или прическу из сложных кос.

На главной площадке в режиме нон-стоп зажигали танцоры. Детвора старательно повторяла движения за студентами под популярные песни и весёлые мелодии.

Кроме того, здесь прошли показательные выступления самбистов и чирлидеров. Было организовано катание на пони. Дети могли сделать фото на память с ростовыми куклами или поиграть с аниматорами.

Сами ребята также смогли показать свои таланты: пели песни, читали стихотворения, показывали свои художественные работы. Выставка детских рисунков, организованная при участии Риммы Дерябиной, будет работать на территории педвуза до конца лета.

Как рассказал депутат Совета депутатов города Новосибирска (депутатское объединение «Единая Россия») Евгений Яковенко «День защиты детей» — самый любимый праздник на округе.

«Традицию празднования Дня защиты детей в этом микрорайоне мы с коллегами-депутатами заложили еще в 2005 году, собираем детей на разных площадках округа вот уже 19 год. Ведь что может быть более ценным, чем семья и дети? Поэтому всегда стараемся, выкладываемся по полной. Со временем к нам присоединился НГПУ, институт культуры. Студенты молодые, креативные, энергичные, они наполнили наш праздник содержательно. Всегда придумывают что-то новое, свежее, интересное для ребятишек. А если погода хорошая, без дождя, то ребят собирается много, постарше приходят сами, маленькие с родителями. Мы рады всем!» – поделился хорошим настроением депутат Евгений Яковенко.