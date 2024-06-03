Прокуратура проверит пожар на складе в Кировском районе Новосибирска

Прокуратура начала проверку по факту пожара на складе в Кировском районе Новосибирска.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Новосибирской области, ведомство организовало проверку по факту пожара на складе в Кировском районе.

Напомним, что, по предварительным данным, сегодня, 3 июня, загорелся склад, находящийся по адресу улица Оловозаводская, 47. Информацию также подтвердили в ГУ МЧС России по региону.

«Установлено, что в результате пожара пострадавших нет, возгорание в настоящее время частично локализовано», — пишет пресс-служба.

Прокуратура проверит соблюдение владельцами помещений и сотрудниками организаций правил пожарной безопасности.

Меры реагирования будут приняты при наличии оснований.

Ранее сообщалось, что в Новосибирске прокуратура требует отменить оправдательный приговор Канунникову.