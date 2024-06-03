Скандальный актёр Никита Кологривый фигурирует в уголовном деле о взятке Александра Зырянова

Стало известно, за что именно подозревают в коррупции генерального директора Корпорации развития Новосибирской области Александра Зырянова.

Как сообщил источник Сиб.фм близкий к ситуации, денег Александр Зырянов не брал. Его подозревают в том, что он проплатил рекламу и Pr в региональных СМИ, которые освещали кинофестиваль «Семейные традиции», куда был приглашён скандальный актёр Никита Кологривый. В уголовном деле фигурирует сумма 9,5 млн рублей.



По данным прокуратуры Новосибирской области, 3 июня возбуждено уголовное дело в отношении двух руководителей юридических лиц, получивших взятку в особо крупном размере, и двух взяткодателей.



«В отношении генерального директора АО «Корпорация развития Новосибирской области» и председателя совета директоров АО «Управляющая компания «Промышленно-логистический парк», а также в отношении директоров ООО «Техстрой-НСК» и ООО «Стройтех» по ч. 5 ст. 291 УК РФ (дача взятки) возбуждено уголовное дело», - пояснили в ведомстве.



По версии следствия, в период с января по март 2024 года руководители акционерных обществ, действуя по предварительному сговору, получили взятку от представителей коммерческих организаций в виде оказания услуг неимущественного характера на сумму более 9,5 млн рублей за заключение в приоритетном порядке и в обход конкурентных процедур договоров подряда на сумму свыше 64 млн рублей.



Ранее Сиб.фм писал, что Александра Зырянова задержали дома, там же прошли обыски. На рабочее место силовики не приезжали.



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