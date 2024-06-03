До 1,6 млн рублей за образование. Названы самые дорогие специальности новосибирских вузов

В Новосибирске выпускники 11 классов начинают выбирать вуз для получения высшего образования, бюджетные места ограничены. Сиб.фм публикуют последние данные о платной форме обучения в университетах.

НГУ

В одном из престижных вузов в Новосибирске, в НГУ, на 2024—2025 учебный год выделено 1376 бюджетных мест. Платных — 787. Всего в университете 160 программ.

В новом учебном году самое дешевое направление — мехатроника и робототехника — 186 тыс. в год.

Самое дорогое направление — менеджмент. В год уйдет 240 тысяч рублей. Из дорогих направлений также лечебное дело (232 тыс рублей), психология (230 тысяч рублей), экономика (235 тыс рублей), социология (235 тыс рублей), бизнес-информатика (235 тыс рублей). В среднем, за весь период обучения придётся заплатить от 744 до 960 тыс. руб.

НГУАДИ

В Новосибирском государственном университете архитектуры, дизайна и искусств имени А.Д. Крячкова (НГУАДИ) обучаются на архитекторов, дизайнеров, специалистов в области градостроительства и урбанистики, художников, музеологов, арт-менеджеров и других специалистов в сфере креативных индустрий.

Из актуальных данных с сайта вуза известно, что самое дешевое направление начинается от 159 400 рублей в год. За данную сумму можно поступить на направление «архитектура».

Самое дорогое направление — дизайн — 300 000 рублей в год. За весь период обучения придётся заплатить 1,2 млн рублей.

Для иностранных граждан стоимость обучения еще выше. Например, за дизайн придется выложить уже 421 339 рублей в год, а это 1,6 млн руб. за весь период обучения.

СИУ РАНХиГС

Сибирский институт управления — филиал РАНХиГС выпускает экономистов-менеджеров, управленцев, юристов, психологов, специалистов в области международных отношений, таможенного дела преимущественно для работы на государственной службе.

На сайте до сих пор не выложили актуальные данные о стоимости обучения. В прошлом году в вузе были 33 программы, 155 бюджетных и 1835 платных мест. Стоимость обучения в университете значительно ниже, чем у вышеперечисленных заведений.

В СИУ РАНХиГС есть возможность обучаться дистанционно. Например, за юриспруденцию просят 46 тыс. рублей в год.

За очное обучение в вузе стоимость обучения в год в среднем 150 тысяч рублей. То есть за весь период обучения придётся заплатить 600 тыс. руб.

НГТУ

Новосибирский государственный технический университет НЭТИ (НГТУ) — один из крупнейших технических вузов в России. В образовательном учреждении предоставляют широкий спектр инженерных и технических образовательных программ, включая машиностроение, информационные технологии, энергетику и другие. Также в НГТУ есть и гуманитарные направления.

В вузе 83 программы, 2304 бюджетных и 2918 платных. В среднем стоимость обучения начинается от 155 тысяч рублей в год. Одно из дорогих направлений — авиастроение. За самолето- и вертолетостроение на очное обучение на 1 курсе придется заплатить 200 700 рублей, с последующим годом обучения стоимость снижается. В среднем за весь период придётся заплатить свыше 700 тыс. руб с учётом скидки.

Из гуманитарных направлений самое дорогое — кинооператорство — 275 тысяч рублей в год и 1,1 млн руб. за весь период обучения.

НГУЭУ

Новосибирский государственный университет экономики и управления (НИНХ) выпускает экономистов, управленцев, социологов, психологов, специалистов в сфере IT, сервисной, туристической, гостиничной деятельности, юриспруденции и других направлений.

Стоимость обучения в заведении схожа на стоимость обучения в СИУ РАНХиГС. В НГУЭУ 386 бюджетных и 1989 платных мест. Практически все направления стоят одинаково — 145 тысяч рублей в год, однако самое дорогое в университете — правовое сопровождение международного бизнеса на азиатских рынках (совместно с МГИМО). Стоимость за год —390 тысяч рублей. А за весь период обучения — 1,5 млн рублей.

НГАУ

Новосибирский государственный аграрный университет специализируется в сфере сельского хозяйства и агропромышленности. В вузе 1085 бюджетных и 788 платных мест. Средняя стоимость в очном формате — 148 тысяч рублей в год.

СГУПС

Сибирский государственный университет путей сообщения (СГУПС) ведет подготовку инженеров, строителей, экономистов, менеджеров, юристов, IT-специалистов для железнодорожной отрасли России.

В вузе 715 бюджетных и 1734 платных мест. Многие направления на 1 курсе обойдутся за 145 тысяч рублей, самые дорогие направления — таможенное дело, наземные транспортно-технологические средства, эксплуатация железных дорог и строительство железных дорог, мостов и транспортных тоннелей. Эти направления начинаются от 166 500 тысяч рублей в год или 664 тыс. рублей за весь период обучения.

НГМУ

Новосибирский государственный медицинский университет готовит будущих врачей, специалистов в области фармации, клинических психологов, социальных работников. В вузе 654 бюджетных и 420 платных мест.

Самое дешевое направление — социальная работа — 202 150 рублей и сестринское дело — 231 000 рублей в год. За четыре года обучения придётся заплатить от 800 000 руб.

Самое дорогое направление — стоматология. За один год обучения нужно будет заплатить 375 300 рублей. А за весь период обучения — полтора миллиона.

Напомним, Сиб.фм ведет рубрику "Абитуриент-2024".