Стало известно, как новосибирцы будут отдыхать на День России

Празднование Дня России отмечается в среду 12 июня.

Праздничный день будет нерабочим для всех россиян, а вторник, 11 июня, как предпраздничный день сокращен на один час.

Государственный праздник отмечается в России с 1990 года, тогда была принята Декларация о суверенитете страны, в которой провозглашено главенство Конституции и её законов. С 2021 года этот день является нерабочим.

В Новосибирск в этот день приедет известный блогер Аня Покров. Об этом сообщили организаторы фестиваля «Блогеры России». Встреча состоится в парке «Арена» в 14:00, вход для зрителей свободный.

Напомним, 1 июня на Михайловской набережной отмечали День защиты детей.