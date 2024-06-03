В июне в Новосибирске открывается сезон парковой гимнастики

В Новосибирске в июне стартует сезон активных занятий в парках.

Юбилейный, 20-й сезон парковой гимнастики проходит в Новосибирске. За это время мероприятие посетило более 6 тысяч гостей.

В 2024 году сезон откроется в Центральном парке в 9:30 у фонтана. Занятия будет проводить Владимир Ефремов — автор оздоровительной гимнастики и инициатор проекта.

Упражнения направлены на профилактику заболеваний позвоночника и суставов, а также на общее укрепление организма. Занятия на свежем воздухе особенно полезны для здоровья.

Парковая гимнастика будет проходить все лето: каждую среду в 9:30 в Центральном парке и в 17:30 на аллее на улице Вертковской (возле Дома радио). Кроме того, занятия будут проводиться и по пятницам в 11:00 на улице Эйхе, 1 (возле Дома молодежи).

Напомним, что в Новосибирске начал работу первый из шести городских пляжей.