В Кировском районе Новосибирска заметили черный столб дыма от пожара

В Новосибирске произошел сильный пожар.

Как сообщили в Telegram-канале Mash Siberia, в Кировском районе Новосибирска был замечен густой черный дым.

По предварительным данным, загорелся склад, находящийся по адресу улица Оловозаводская, 47. Информацию также подтвердили в ГУ МЧС России по региону.

"По прибытии из здания склада идет густой черный дым, произошло обрушение конструкций, здание полностью в огне", — сообщили в ГУ МЧС НСО.

Сейчас на месте происшествия работают сотрудники МЧС. Саму улицу перекроют на время ликвидации пожара.

Напомним, что появились жуткие кадры смерча в Новосибирской области.