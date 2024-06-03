В Кировском районе Новосибирска заметили черный столб дыма от пожара

В Новосибирске произошел сильный пожар.
Как сообщили в Telegram-канале Mash Siberia, в Кировском районе Новосибирска был замечен густой черный дым.
По предварительным данным, загорелся склад, находящийся по адресу улица Оловозаводская, 47. Информацию также подтвердили в ГУ МЧС России по региону.
"По прибытии из здания склада идет густой черный дым, произошло обрушение конструкций, здание полностью в огне", — сообщили в ГУ МЧС НСО.
Сейчас на месте происшествия работают сотрудники МЧС. Саму улицу перекроют на время ликвидации пожара.
Напомним, что появились жуткие кадры смерча в Новосибирской области.