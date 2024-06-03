В Новосибирске дачников напугал новый вид клопов

В Новосибирске дачников встревожило появление нового вида клопов.

В Новосибирской области дачники столкнулись с новым видом клопов, которые имеют необычную яркую окраску и напоминают колорадских жуков.

Они облепили рябину и боярышник. Как выяснили эксперты, в регионе появился щитник линейчатый, который также называют полосатой графозомой.

«Насекомые относятся к семейству клопов. Окраска тела покрыта контрастными черными и красными полосками. На грудке округлые черные пятна, число которых доходит до 50», — рассказал кандидат биологических наук Алексей Яновский VN.ru.

Специалист лично наблюдал щитовок в Академгородке. В дачных участках от них страдают такие культуры, как морковь, укроп и петрушка. Чтобы справиться с этой проблемой, необходимо собирать взрослых особей.

Напомним, что в Новосибирской области температура вновь может опуститься до -1 градуса.