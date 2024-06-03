В Новосибирске гендиректора Агентства инвестиционного развития Зырянова подозревают во взятке

В Новосибирске прокуратура контролирует ход расследования уголовного дела, возбужденного в отношении двух руководителей юридических лиц, получивших взятку в особо крупном размере, и двух взяткодателей.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Новосибирской области, следователем СУ СК России по региону по материалам ФСБ России возбуждено уголовное дело по статье “получение взятки” в отношении генерального директора АО "Корпорация развития Новосибирской области" и председателя совета директоров АО "Управляющая компания «Промышленно-логистический парк»", а также в отношении директоров ООО "Техстрой-НСК" и ООО "Стройтех" по статье “дача взятки”.

По предварительным данным, в период с января по март текущего года “руководители акционерных обществ, действуя по предварительному сговору, получили взятку от представителей коммерческих организаций в виде оказания услуг неимущественного характера на сумму более 9,5 млн рублей за заключение в приоритетном порядке и в обход конкурентных процедур договоров подряда на сумму свыше 64 млн рублей”.

Сейчас проводятся следственные действия.

Напомним, что в Новосибирске задержали гендиректора Агентства инвестиционного развития Александра Зырянова.