В Новосибирске IEK Group хочет запустить производство за 1 млрд

IEK Group в Новосибирске планирует запустить производство за 1 млрд рублей.

В 2026 году российский холдинг IEK Group планирует запустить в Новосибирске производство электрошкафчиков. Общий объем инвестиций составит 1 миллиард рублей.

Металлокорпуса широко используются в электротехнической отрасли и сфере телекоммуникаций. Планируется, что производство будет развернуто в Новосибирске на площади 8 тысяч квадратных метров. Объем производства составит 30 тысяч единиц продукции в месяц.

Из года в год увеличивается потребность в металлических корпусах для электротехнических шкафов. Это связано со строительством новых домов и увеличением энергопотребления на промышленных предприятиях.

В данный момент основное производство холдинга по металлокорпусам находится в Тульской области. Об этом сообщает «Ъ-Сибирь».

Напомним, что 3 июня отключат горячую воду в Калининском районе Новосибирска.