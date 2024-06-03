В Новосибирске комбат Андрей Панфёров выступил против дрифтеров

Против дрифтеров в центре Новосибирска выступил комбат батальона «Вега» Андрей Панфёров.

Комбат батальона «Вега» Андрей Панфёров обратился к мэру Новосибирска Максиму Кудрявцеву с просьбой урегулировать ситуацию, связанную с дрифтерами на Красном проспекте.

Уточняется, что местные жители с большой скоростью ездят на машинах, совершая громкие маневры, а также на полной громкости слушают музыку и мешают людям, которые живут рядом.

«Сделайте так, чтобы люди имели право в вечернее и ночное время отдыхать. Сделайте все, чтобы детишки, которые лежат в больнице на Красном проспекте, не вздрагивали от рева автомобилей», — сообщил комбат.

Напомним, что Бастрыкин взял на контроль дело о нападении на дочь участника СВО в Новосибирске.