В Новосибирске на скалах Ключ-Камышенского плато заметили цветок оносмы

В Новосибирске на Ключ-Камышенском плато был обнаружен цветок оносмы.

На крутых скалах Ключ-Камышенского плато в Новосибирской области раньше срока расцвела оносма — единственный представитель своего вида на этой территории.

Биолог Алексей Яновский рассказал о своем открытии. Он обнаружил, что оносма растет у Поклонного креста на вершине горы. Растения образуют целую плантацию.

Оносма — удивительное растение, которое привлекает внимание своими неповторимыми цветками. Это многолетнее травянистое растение встречается в Сибири, но является редким видом. Оносма занесена в Красную книгу.

Растение образует группы и имеет характерные желтовато-белые цветки, собранные в вильчатые соцветия. Несмотря на свою красоту, химический состав этого цветка до сих пор остается неизученным.

Ученый объяснил, что оносма, которая растет у Поклонного креста, является уникальным растением для этой местности. Ее присутствие на отвесных склонах придает этому месту особую привлекательность и загадочность. Об этом сообщает VN.ru.

Напомним, что в июне в Новосибирске открывается сезон парковой гимнастики.