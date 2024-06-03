В Новосибирске начал работу первый из шести городских пляжей

В Новосибирске открыли первый из шести пляжей.

В Новосибирске открылся первый из шести городских пляжей, где можно купаться. Об этом сообщает «АиФ-Новосибирск» со ссылкой на главу регионального МЧС.

Так, купаться теперь можно на Бугринском пляже в Кировском районе города. Для обеспечения безопасного отдыха горожан этим летом необходимо подготовить более 270 матросов-спасателей.

«Необходимо обучить 273 матроса-спасателя, прошу органы местного самоуправления активизировать работу», – рассказал Виктор Орлов на оперативном совещании в правительстве области.

Напомним, что в Новосибирске продают книгу умершей актрисы Анастасии Заворотнюк.