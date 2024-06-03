В Новосибирске потушили пожар на складе в Кировском районе

В Новосибирске успешно ликвидировали пожар на складе в Кировском районе.

Утром 3 июня в Кировском районе Новосибирска произошел пожар на складе на улице Оловозаводская, 47. В этом здании находятся 10 организаций, предоставляющих различные услуги: производство и доставка бетона, раствора и железобетонных изделий, рекламно-производственная компания, пункт выдачи товара, магазин по продаже кондиционеров, автосервис, магазин металлической мебели, две редакции бизнес-журналов и другие предприятия.

Пожар потушили.

Когда прибыло первое пожарное подразделение, они увидели, что складское здание горит открытым огнем. Сначала пожару присвоили второй ранг сложности, но затем повысили его до третьего. Для тушения пожара привлекли более 21 единицы спецтехники, включая высотные машины и пожарный поезд.

«Тушение пожара осложнялось прежде всего конструктивными элементами здания, а также большой пожарной загрузкой. В 11:35 пожар был локализован на площади 2 450 квадратных метров, а уже в 11:58 ликвидировали открытое горение», – сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Новосибирской области.

После этого пожарные приступили к разборке и проливу сгоревших конструкций, чтобы предотвратить повторное возгорание. Для выявления скрытых очагов горения они обследовали кровлю здания с помощью беспилотника.

До прибытия спасателей из здания самостоятельно выбрались 34 работника. Пострадавших и погибших нет.

Напомним, что прокуратура проводит проверку по факту пожара на складе.