В Новосибирске привлекли пожарный поезд к тушению горящего склада ГСМ

К тушению горящего склада ГСМ привлекли пожарный поезд.

В пресс-службе ГУ МЧС России по Новосибирской области сообщили, что для тушения пожара склада ГСМ в Кировском районе Новосибирска привлекли пожарный поезд.

“Специалисты МЧС России с помощью беспилотного летального аппарата обследуют кровлю здания на наличие скрытых очагов горения”, — уточнили в пресс-службе.

Также известно, что огонь охватил кровлю на 4 500 квадратных метрах, сейчас в тушении задействованы 66 человек и 20 единиц пожарной техники.

Напомним, что сегодня в Кировском районе Новосибирска заметили черный столб дыма от пожара. По предварительным данным, загорелся склад, находящийся по адресу улица Оловозаводская, 47.