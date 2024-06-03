Новосибирск очистят от незаконных рекламных экранов

На сегодня в Новосибирске выявлены 100 незаконно установленных рекламных видеоэкранов, которые должны быть демонтированы.

3 июня Арбитражный суд Новосибирской области вынес решение в пользу мэрии города Новосибирска в деле против оператора наружной рекламы, установившего на территории города незаконные видеоэкраны. Поскольку размещение видеоэкранов нарушало условия договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, а оператор в добровольном порядке отказался устранить нарушения, мэрия города Новосибирска обратилась в Арбитражный суд.

Решением суда требования мэрии были удовлетворены. Незаконные рекламные конструкции должны быть демонтированы. Положительное решение – результат долгой совместной работы специалистов управления художественного облика города и департамента правовой и кадровой работы мэрии города Новосибирска.

Данное решение суда было вынесено только по части незаконных видеоэкранов. На сегодня в городе Новосибирске выявлены 100 незаконно установленных рекламных видеоэкранов, которые должны быть демонтированы.

По всем конструкциям также идут судебные разбирательства и, несомненно, они будут в дальнейшем демонтированы.

Вынесенное в пользу мэрии решение суда показывает, что ни одному рекламному оператору нельзя нарушать условия договора: самовольно устанавливать рекламные конструкции, делая это умышленно, не реагируя на предписания муниципалитета об устранении нарушений. При этом нарушается облик города и доставляются неудобства горожанам. Требования законодательства едины для всех участников рынка наружной рекламы и в целях увеличения коммерческой прибыли недопустимо нарушать установленные в городе правила.

Размещение рекламных конструкций, в том числе видеоэкранов, на законных основаниях – через проведение открытого аукциона позволит не только разместить их на предусмотренных для этого местах с соблюдением всех нормативов, но и существенно увеличить поступление доходов в бюджет города за счет увеличения начальной цены договора по результатам аукционов.