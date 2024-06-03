В Новосибирске задержали двух чиновников Витухина и Зырянова после обысков. Онлайн

Двух чиновников Новосибирска задержали в Новосибирске 3 июня.

Сегодня в Новосибирске был задержан начальник департамента инвестиций Виталий Витухин и генеральный директор Агентства инвестиционного развития Александр Зырянов.

У двух чиновников проходили обыски по месту жительства рано утром.

Задержание Виталия Витухина

ОБНОВЛЕНО в 10:30

Вместе с Виталием Витухиным задержаны сотрудники МКУ «Ритуальные услуги» на ул. Потанинской после обысков. Из офиса муниципального предприятия увезли несколько человек.

Задержание Александра Зырянова

ОБНОВЛЕНО 10:45

Стало известно, что Александра Зырянова задержали вместе с директором НЛП. В данный момент они оба находятся на допросе во втором отделении ФСБ. Об этом сообщил источник Сиб.фм.

ОБНОВЛЕНО в 12:15

Корреспондент Сиб.фм выехал в Агентство инвестиционного развития, где охранник сообщил, что обысков не было. Также, по словам корреспондента, «атмосферы» обысков нет, работа идет в обычном режиме. Обыски прошли в доме Александра.

ОБНОВЛЕНО в 13:15

По данным источника Сиб.фм, Александра Зырянова задержали из-за коррупционной составляющей. Однако ФСБ пока не подтвердило этот факт.

ОБНОВЛЕНО в 13:20

Сегодня следственные действия проходят в помещениях Промышленно-логистического парка (ПЛП) Новосибирской области. Силовики проводят обыски в рабочем кабинете директора ПЛП Александра Гоманова.

ОБНОВЛЕНО в 14:38

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Новосибирской области, с января по март 2024 года руководители акционерных обществ АО "Корпорация развития Новосибирской области" и АО "Управляющая компания «Промышленно-логистический парк»", действуя по предварительному сговору, получили взятку от представителей коммерческих фирм в виде оказания услуг на сумму более 9,5 млн рублей за заключение в приоритетном порядке договоров подряда на сумму свыше 64 млн рублей.

Сиб.фм в реальном времени будет информировать о происходящем.

ДОСЬЕ:

Александр Зырянов родился 10 сентября 1976 года в Новосибирске. Окончил Московский университет дизайна и технологии и Московскую академию государственного и муниципального управления. В структуре АИР с декабря 2014 года. Занимал должность первого заместителя генерального директора. С апреля 2017 года – исполняющий обязанности генерального директора АИР. 30 июня 2017 года назначен генеральным директором АИР.

Виталий Витухин родился в Новосибирске в 1967 году, в 1992 году закончил Новосибирский электротехнический институт по специальности «производство корпусов» с квалификацией «инженер-механик», в 2009 году — Сибирскую академию государственной службы по специальности «государственное и муниципальное управление» с квалификацией «менеджер». В 1990 — 1996 годах работал директором МП «Экзотиктур», директором НПЦ «Адалит», с 1996 по 1999 год — директором, заместителем директора по перспективному развитию ООО «Ювелирный центр «Адалит-96», с 1999 года — генеральный директор ЗАО «Новосибирский ювелирный завод «Адалит». Работал начальником управления потребительского рынка мэрии Новосибирска. На момент публикации – начальником департамента инвестиционного развития.