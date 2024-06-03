В Новосибирске завершился масштабный конкурс детских рисунков «Мир глазами детей»

В День защиты детей на Михайловской набережной гости праздника определили имена трёх победителей проекта. Давайте вспомним, как все начиналось.

С 1 апреля по 27 мая маленькие художники со всей области рисовали и присылали свои работы на конкурс. Путём онлайн голосования читатели Сиб.фм каждую неделю выбирали 4 лучшие работы, которые прошли в финал конкурса для борьбы уже за главный приз, а также за право называться лучшим юным художником области по версии конкурса. Около 200 работ было прислано на оценку нашим читателям.

Рисунки 27 финалистов сформировали выставку на Михайловской набережной в День защиты детей. Гостям праздника предстояло сделать очень сложный выбор. Они должны были определить из 27 работ 3 лучшие.

В результате голосования первое место заняла 9-летняя Софья Назимова.

7-летний Владислав Полинкевич получил серебро нашего конкурса, заняв второе место.

Замкнула тройку лидеров 12-летняя Софья Постникова.

Ребята получили множество приятных эмоций и конечно же призы от партнёров праздника призы.

Компания Мартин Байкал подарила призёрам 3 сертификата на свою продукцию.

За победу в конкурсе Софья Назимова получила сертификат на 10 000 тысяч рублей в школа иностранных языков «Соломон».

Второе и третье место также не остались без подарков. От школы им были вручены сертификаты номиналом в 6000 и 3000 тысячи рублей.

Стоит отметить и тот факт, что в такой светлый праздник все дети-участники выставки ушли не с пустыми руками. Автор каждой работы конкурса «Мир глазами детей» получит памятные подарки за участие в празднике от СибФМ Group.

Все 27 авторов получили сертификат на 3000 тысячи рублей в школу иностранных языков «Соломон». Также один из партнёров мероприятия сеть магазинов «Алло, мама» наградила детишек сертификатами номиналом 1000 рублей на свою продукцию. Торговый дом Куликовский подарил участникам 12 тортов. Автосалон М53 подготовил 3 подарочных набора, в который вошли зонты, а также сладости. Эликон подготовил для финалистов наушники, фен и бутылку шейкер.

Первый день лета точно запомнился всем, кто пришёл на набережную и отметил праздник в весёлой компании.