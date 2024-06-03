В Новосибирской области аграрии смогли восстановить темпы посевной кампании

В Новосибирской области аграрии успешно возобновили посевную кампанию.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя министра сельского хозяйства Новосибирской области Андрея Шинделова, в регионе после продолжительных дождей удалось восстановить суточный темп посевных работ.

Он отмечает, что на данный момент фермеры засеяли 73% от запланированных площадей. Всего было засеяно 1,56 миллиона гектаров.

Шинделов уточнил, что Коченевский район лидирует в текущей кампании, так как там уже выполнено более 80% работ.

Напомним, что в Новосибирске на скалах Ключ-Камышенского плато заметили цветок оносмы.