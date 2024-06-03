В Новосибирской области намерены усилить контроль за качеством дорожных работ

Контроль за качеством дорожных работ хотят усилить в Новосибирской области.

Как сообщил портал VN.ru, ссылаясь на губернатора Новосибирской области Андрея Травникова, благодаря введению независимого контроля подрядчиков, а также двухэтапной проверки качества дорожных работ, в регионе в 2,5 раза увеличили набор на обучение дорожных сотрудников.

В текущем году было проверено 352 объекта из 458 имеющихся. В результате на 92 объектов были выявлены дефекты.

Напомним, что началось строительство дороги в Западный микрорайон Искитима Новосибирской области.