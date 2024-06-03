В Новосибирской области отметили дефицит сварщиков

В Новосибирской области наблюдается нехватка сварщиков.

Как сообщают аналитики hh.ru, по итогам мая 2024 года варщики входят в топ-15 самых дефицитных специалистов в России.

В среднем на одну вакансию приходится всего лишь 2,2 резюме. Это ниже нормы для рынка труда, которая составляет четыре резюме на вакансию.

За пять месяцев 2024 года работодатели опубликовали 39,6 тысячи вакансий для сварщиков, что на 22% больше, чем в 2023 году.

Сварщики — одна из самых востребованных специальностей для вахтовой работы. Среди всех вакансий, связанных с вахтой, 41% приходится на работу сварщика.

Больше всего в сварщиках нуждаются работодатели Свердловской области: 4,8% от всех вакансий. На втором месте — Санкт-Петербург и Московская область, где открыто по 4,6% таких вакансий.

Красноярский край занимает четвертое место в рейтинге, предлагая 4,5% вакансий для сварщиков. Новосибирская область находится на 14-м месте среди регионов России, где открыто 2,4% вакансий для специалистов в области сварки. За год количество таких вакансий от новосибирских компаний выросло на 26%.

Самые высокие зарплаты среди сварщиков предлагают компании в Ямало-Ненецком автономном округе — в среднем 180 тысяч рублей. На втором месте по уровню зарплат — Республика Саха, где сварщикам предлагают в среднем 159,7 тысячи рублей. Замыкает тройку лидеров Курганская область — 149,6 тысячи рублей.

В Новосибирской области сварщикам предлагают в среднем получать 101 700 рублей.

Напомним, что директор школы под Новосибирском выплачивала премии своим родственникам.