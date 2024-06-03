В Новосибирской области подростка подозревают в убийстве собаки на глазах у детей

В Новосибирской области подросток подозревается в жестоком убийстве собаки на глазах у детей.

В Новосибирской области полицейские выясняют обстоятельства трагедии, связанной с захоронением собаки. Животное было закопано заживо на глазах у детей в поселке Пашино.

В середине мая в поселке Пашино произошла трагическая история. Местные жители подкармливали собаку, у которой недавно родились щенки. Однако внезапно она исчезла, а позже всех найденных животных обнаружили мертвыми.

«Их обнаружила кормилица – все они лежали на мешке, отравленные. Там были две большие собаки и два щенка-подростка. Женщина позвонила в службу НЦПДЖ. Приехали специалисты Новосибирского центра по проблемам домашних животных, забрали трупы», – сообщила зоозащитник Елена Сундукова «МК в Новосибирске».

Однако, когда трупы были убраны, выяснилось, что сотрудники НЦПДЖ так и не приехали за ними. Местным жителям остается только гадать, куда увезли тела животных. Позже дети поведали еще одну историю и показали место, где было закопано тело пятой собаки.

Зоозащитники узнали о пятой убитой собаке от подростков в возрасте от 10 до 15 лет. Подростки рассказали, что видели, как мальчик постарше убивал собаку лопатой. Они рассказали, где закопан труп животного, и назвали данные мальчика. Также было написано заявление в полицию.

Очевидцы убийства животного указали место, где был зарыт труп. Полицейские провели эксгумацию.

«Участковый вызвал этого мальчика вместе с мамой, так как он – несовершеннолетний. Он объяснил, что собаку они нашли в плохом состоянии, ее всю корежило. Мальчик сказал, что дети позвонили в ветеринарную клинику. Им ответили, что прием будет стоить пять тысяч рублей, но у них таких денег не было. Но дети путаются в показаниях, и, видимо, многое выдумывают. Но как объяснили в итоге: выкопали яму и закопали собаку живьем», — сообщила Сундукова.

Чтобы прояснить обстоятельства этой истории, зоозащитники отправили тело собаки на экспертизу. В данный момент официального заключения нет, но эксперты утверждают, что телу от 12 до 14 дней.

«Сейчас нам говорят: «вы подали заявление, и загубите ребенку жизнь». Просят забрать заявление. Родители утверждают: «что вы! У нас не такой ребёнок. Вы жизнь ребенку погубите!», — рассказала Елена Сундукова.

Зоозащитники примут окончательное решение после того, как пообщаются с участниками этой ситуации. Волонтеров смущает, что дети изменили свои показания. Кроме того, неравнодушные жители Пашино не прекращают поиски четырех пропавших собак, которых видела свидетельница.