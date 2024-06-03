В Новосибирской области температура вновь может опуститься до -1 градуса

Синоптики предупредили о новой волне похолодания до -1 градуса в Новосибирской области.

Западно-Сибирский гидрометцентр предупредил о новой волне заморозков в Новосибирской области. Согласно прогнозам, холода вернутся в регион в ночь на 5 июня.

Наталья Кичанова, начальник отдела прогнозов Западно-Сибирского гидрометцентра, сообщила, что при прохождении холодного фронта воздушные потоки изменят направление на северо-западное. В регион придет относительно прохладная воздушная масса с севера.

Она также предупредила, что в ночь на 5-е число ожидается похолодание. Температура воздуха в области будет составлять от +2 до +7 градусов, а в городе — от +3 до +5. Кроме того, существует вероятность заморозков в северной части области.

Согласно прогнозу, температура воздуха в некоторых районах области опустится до -1 градуса. Дачникам не стоит беспокоиться из-за предстоящих заморозков, как это было в мае, но все же рекомендуется принять меры по защите растений от холода.

Синоптики прогнозируют кратковременное похолодание, которое соответствует климатическим нормам. За ним последует долгожданное потепление.

«По климатическим нормам до 10 июня у нас есть вероятность возврата холодов с заморозками. В этом году идем практически по плану. Потом потоки в действительности начнут перестраиваться в западную и юго-западную направленность. Ждем начиная с 6 июня повышения температуры в западных районах области. В ночные часы +10 + 15, днем уже +24 + 29 градусов», — прокомментировала Наталья Кичанова «МК в «Новосибирске».

По прогнозам, в июне будет тепло, как и положено по сезону. Уже 7–8 июня можно ожидать повышения температуры.

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