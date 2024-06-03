В новосибирском сквере хотят отремонтировать тропинки за 20 млн руб

За 20 миллионов рублей в Новосибирске отремонтируют тропинки в сквере.

На сайте госзакупок появилась информация о том, что МАУ «Горзеленхоз» ищет подрядчика для ремонта дорожно-тропиночной сети в рамках благоустройства сквера им. Сибиряков-Гвардейцев в Ленинском районе Новосибирска за 20 496 679 рублей.

До 15 сентября 2024 года подрядчик должен выполнить на территории сквера демонтажные и земляные работы, после чего уложить бетонные бордюрные камни и серую брусчатку. Также нужно будет предусмотреть пандусы для маломобильных групп населения.

Заявки принимаются до 10 июня.

Напомним, что мамы футболистов выступили против детской площадки в Новосибирске.