ВТБ запустил ипотеку на земельные участки

С 31 мая ВТБ запустил ипотеку на покупку земельных участков. Клиенты могут получить до 60 млн рублей по базовым условиям банка, в том числе на цели рефинансирования ранее оформленного кредита. Максимальный срок договора может достигать 30 лет.

«Интерес россиян к частным домам растет рекордными темпами. За первый квартал объем ИЖС в стране по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос более чем на 20%, и уже сейчас можно прогнозировать, что по итогам всего года ввод частных домов снова превысит многоквартирное строительство. Тем не менее, по нашей оценке, потенциальный спрос на рынке примерно в 1,6 раза выше и составляет до 460 тысяч домов в год. В условиях дефицита готовых жилых домов наш новый продукт позволит клиентам купить земельный участок и самостоятельно построить дом на собственные или кредитные средства», — прокомментировал начальник управления «Ипотечное кредитование» ВТБ Сергей Бабин.

В рамках новой программы среди основных требований банка – приобретаемый участок должен быть не менее 300, но не более 10 тысяч квадратных метров. При этом он должен относиться к категории земель населенных пунктов или сельскохозяйственного назначения и использоваться для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства или садоводства. Подать заявку на получение средств клиенты могут привычным способом – на сайте ВТБ, в ВТБ Онлайн, через партнеров или контакт-центр банка.

*Полная стоимость кредита: 18,998– 32,620%

Ставка 18,2% годовых действует при условии комплексного страхования, подтверждении дохода и занятости, при первом взносе от 30%, с учетом дисконта за перевод заработной платы в банк ВТБ и при сумме кредита более 25 млн. руб. для Москвы и МО, Санкт-Петербурга и ЛО или более 10 млн. руб. для других регионов. Условия применения дисконта: в течение трех месяцев с даты заключения кредитного договора должно произойти первое зачисление от работодателя на сумму более 400 руб. В противном случае ставка по ипотеке увеличится на 0,5 процентных пункта. Программа на покупку земельного участка. Сумма кредита: до 60 млн руб. Валюта кредита – рубли. Срок кредита – от 1 до 30 лет. Клиент может получить только один кредит по этой программе. Условия действительны с 31.05.2024 г. до даты изменения банком условий кредитования. Банк ВТБ (ПАО) оказывает исключительно банковские услуги. Банк вправе отказать в предоставлении кредита без объяснения причин. Банк предоставляет кредит в случае, если заемщик (созаемщик/поручитель, при наличии) соответствует требованиям Банка и предоставил полный пакет необходимых документов

РЕКЛАМА

БАНК ВТБ ПАО

ИНН 7702070139

ОГРН: 1027739609391

Генеральная лицензия Банка России №1000.

Erid: LjN8KVDVb